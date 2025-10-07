Pascal’s Substack (Neutrality Studies)

Pascal’s Substack (Neutrality Studies)

Pascal’s Substack (Neutrality Studies)
Neutrality Studies
[Back issue] Eyewitness Testimony From Gaza, Syria, and the Donbas EXPOSES Mainstream Media | Eva Bartlett
0:00
-1:01:59

[Back issue] Eyewitness Testimony From Gaza, Syria, and the Donbas EXPOSES Mainstream Media | Eva Bartlett

Pascal Lottaz's avatar
Pascal Lottaz
Oct 07, 2025

Originally published on 4 Aug 2025.

Today I’m talking to Eva Bartlett, a US/Canadian Journalist in Russia who has been reporting for many years from wars and non-western conflict zones, including Gaza, North Korea, and the Donbas.Links:Eva's Substack: https://evakarenebartlett.substack.com/https://t.me/Reality_Theorieshttps://ingaza.wordpress.com/https://x.com/EvaKBartlett

Neutrality Studies Youtube Channel: https://www.youtube.com/@neutralitystudiesNeutrality Studies Goods Shop: https://neutralitystudies-shop.fourth...

Discussion about this episode

User's avatar

Ready for more?

© 2026 Pascal Lottaz · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture