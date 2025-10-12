Pascal’s Substack (Neutrality Studies)

[Back issue] How Trump's Tariffs Are Pushing the World to China | Cyrus Janssen
Oct 12, 2025

Originally published on 23 Aug 2025.

Today I’m talking to Cyrus Janssen, an international business consultant, entrepreneur and fellow youtube analyst with a very large channel, nearing 1 million subscribers. With over 10 years experience doing business in China, he posts shot-form analysis as well as longer interviews often focusing on China and BRICS developments. This is what we want to discuss today.Links:Cyrus' channel: ‪@CyrusJanssen‬Neutrality Studies Youtube Channel: https://www.youtube.com/@neutralitystudies

