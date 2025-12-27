Pascal’s Substack (Neutrality Studies)

Neutrality Studies
Europe's HATE For Russia Is Destroying The Continent | Guy Mettan
Europe's HATE For Russia Is Destroying The Continent | Guy Mettan

Pascal Lottaz
Dec 27, 2025

Originally published on Dec 25, 2025.

Today I’m joined by Guy Mettan, a Swiss Journalist and Politician who is currently serving as a member of parliament in Geneva, one of Switzerland’s 26 cantons. Monsieur Mettan is also the author of the book Creating Russophobia: From the Great Religious Schism to Anti-Putin Hysteria, which he published already back in 2017. Links:Guy's Facebook:   / guy.mettan  Guy's Linkedin:   / guymettan  Pluralia: https://pluralia.com/RS SEGEL- UND PLANENTECHNIK: http://rs1.infoNeutrality Studies Youtube Channel: https://www.youtube.com/@neutralitystudies

Neutrality Studies substack: https://pascallottaz.substack.com(Opt in for Academic Section: https://pascallottaz.substack.com/s/a...)Goods Store: https://neutralitystudies-shop.fourth...

