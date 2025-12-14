Pascal’s Substack (Neutrality Studies)

Ex-Agent REVEALS: CIA Makes Peace Impossible | Larry C. Johnson
Dec 14, 2025

Originally published on Dec 13, 2025.

Mainstream Media keeps feeding us narratives about Russia without ever bothering going there. In contrast, a man who has been listening in on the Russian viewpoint for a long time is Larry C. Johnson, a former CIA analyst and member of group “Veteran Intelligence Professionals for Sanity”.Links:Sonar21: https://sonar21.com/Neutrality Studies Youtube Channel: https://www.youtube.com/@neutralitystudies

Neutrality Studies substack: https://pascallottaz.substack.com Goods Store: https://neutralitystudies-shop.fourth...

