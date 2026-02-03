Pascal’s Substack (Neutrality Studies)

From World War to BlackRock Domination: Europe as an American Economic Colony | Dr. Werner Rügemer
From World War to BlackRock Domination: Europe as an American Economic Colony | Dr. Werner Rügemer

Pascal Lottaz
Feb 03, 2026

Originally published on Feb 2, 2026.

Links:[📖 Book] Fatal Friendship: How the USA Conquered Europe: https://www.amazon.com/Fatal-Friendsh...[📖 Book] The Capitalists of the 21st Century: https://www.amazon.com/Capitalists-21...Neutrality Studies Youtube Channel: https://www.youtube.com/@neutralitystudies

Neutrality Studies substack: https://pascallottaz.substack.com(Opt in for Academic Section from your profile settings: https://pascallottaz.substack.com/s/a...)Merch & Donations: https://neutralitystudies-shop.fourth...

