As the NATO summit delirium takes place in Ankara, the forces if war are pushing both Russia and Iran SIMULTANEOUSLY in to next rounds of escalation. Larry C. Johnson joins me today to discuss all of it.Links:Transition Protocol ENGLISH: @Transition_Protocol And Larry & Pepe‘s new foreign language channels here:(Only subscribe if you intend to watch there. Subs without views actively hurt channels)Chinese: / @transitionprotocolchinese Italian: / @transitionprotocolitalian Japanese: / @transitionprotocoljapanese Portuguese: / @transitionprotocolportuguese German: / @transitionprotocolgerman French: / @transitionprotocolfrench Spanish: / @transitionprotocolspanish Russian: / @transitionprotocolrussian Neutrality Studies substack: https://pascallottaz.substack.comMerch: https://neutralitystudies.com/shopDonation: https://neutralitystudies.com/donateTimestamps:00:00:00 Introduction and Transition Protocol00:02:09 US-Iran MOU and Hormuz clash00:08:48 Oil risks and Iran’s next moves00:20:10 NATO summit and Ukraine front00:28:48 Western claims and war escalation
Russia's Patience Is OVER. Iran War Starts Again. NATO Summit Joke. | Larry C. Johnson
Jul 10, 2026
Neutrality Studies
A channel dedicated to neutrality in international relations and analysis of world affairs. For more info, visit neutralitystudies.comA channel dedicated to neutrality in international relations and analysis of world affairs. For more info, visit neutralitystudies.com
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