Pascal’s Substack (Neutrality Studies)

Pascal’s Substack (Neutrality Studies)

Pascal’s Substack (Neutrality Studies)
Neutrality Studies
Russia's Patience Is OVER. Iran War Starts Again. NATO Summit Joke. | Larry C. Johnson
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-42:08

Russia's Patience Is OVER. Iran War Starts Again. NATO Summit Joke. | Larry C. Johnson

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Pascal Lottaz
Jul 10, 2026

As the NATO summit delirium takes place in Ankara, the forces if war are pushing both Russia and Iran SIMULTANEOUSLY in to next rounds of escalation. Larry C. Johnson joins me today to discuss all of it.Links:Transition Protocol ENGLISH: ‪@Transition_Protocol‬ And Larry & Pepe‘s new foreign language channels here:(Only subscribe if you intend to watch there. Subs without views actively hurt channels)Chinese:    / @transitionprotocolchinese  Italian:    / @transitionprotocolitalian  Japanese:    / @transitionprotocoljapanese  Portuguese:    / @transitionprotocolportuguese  German:    / @transitionprotocolgerman  French:    / @transitionprotocolfrench  Spanish:    / @transitionprotocolspanish  Russian:    / @transitionprotocolrussian  Neutrality Studies substack: https://pascallottaz.substack.comMerch: https://neutralitystudies.com/shopDonation: https://neutralitystudies.com/donateTimestamps:00:00:00 Introduction and Transition Protocol00:02:09 US-Iran MOU and Hormuz clash00:08:48 Oil risks and Iran’s next moves00:20:10 NATO summit and Ukraine front00:28:48 Western claims and war escalation

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