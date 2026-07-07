Russia's TRAP for Europe Is Working | Prof. Vladimir Brovkin

If you thought Russia's restraint is weakness... think again. There is strategy behind every move. Today, Dr. Vladimir Brovkin, Russian-born American historian and former Harvard associate professor, discusses Europe’s weak public will for war with Russia, rising US-Russia risks, Putin’s long game, Ukraine’s drone attacks, Russia’s military and industry, the likely endgame in Ukraine, and why Moscow is turning it's back to Europe.
Links:
History and Politics with Dr. Brovkin: https://www.youtube.com/@vladimirbrovkin4052
[BOOK] From Vladimir Lenin to Vladimir Putin: Russia in Search of Its Identity: 1913–2023: https://www.amazon.com/Vladimir-Lenin-Putin-Identity-1913-2023-ebook/dp/B0CKFNV3RT
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Timestamps:
00:00:00 Introduction
00:01:19 Europe, Russia, and public opinion
00:07:15 Escalation and Putin’s restraint
00:13:26 Why US-Russia ties are more dangerous
00:18:26 Russia’s military power and time advantage
00:24:43 US politics, war hawks, and future risks
00:30:56 Drone attacks and Russia’s response
00:40:37 Weapons costs and military industry
00:48:08 What a Russian victory may look like
00:54:54 Borders, Kaliningrad, and the Baltic question
00:58:18 Russia’s turn toward Asia
01:01:09 Where to follow Dr. Brovkin