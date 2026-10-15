Commodore Steve Jermy joins Pascal to warn that Europe is courting a war it cannot sustain. They examine Kaliningrad escalation scenarios, Russian military capabilities, Western political groupthink, and the gulf between public narratives and battlefield realities. Jermy explains his support for a petition to pause British military assistance to Ukraine and demand public debate. The conversation also explores failed diplomacy, NATO’s readiness, American commitments, and why ordinary Europeans must have a say before their leaders risk a wider conflict.Steve's Links:Substack article: https://stevejermy.sub...UK Parliament petition: https://petition.parli...Steve Jermy's Substack: https://stevejermy.sub...Neutrality Studies Links:Neutrality Studies Substack: https://pascallottaz.s...Support Neutrality Studies: https://neutralitystud...Neutrality Studies shop: https://neutralitystud...Time Stamps00:00 Steve Jermy and the petition to pause military support05:09 Escalation risks and Europe’s military vulnerability08:38 Political narratives and “cult thinking”14:26 Kaliningrad and the danger of miscalculation20:38 Ignored warnings and failed diplomacy27:24 America, Ukraine and the battlefield32:17 The human cost of a NATO–Russia war43:47 Defensive security and how to support the petition
The War Cult Driving Europe Toward Disaster | Steve Jermy
Commodore Steve Jermy joins Pascal to warn that Europe is courting a war it cannot sustain. They examine Kaliningrad escalation scenarios, Russian military capabilities, Western political groupthink, and the gulf between public narratives and battlefield realities. Jermy explains his support for a petition to pause British military assistance to Ukraine and demand public debate. The conversation also explores failed diplomacy, NATO’s readiness, American commitments, and why ordinary Europeans must have a say before their leaders risk a wider conflict.Steve's Links:Substack article: https://stevejermy.sub...UK Parliament petition: https://petition.parli...Steve Jermy's Substack: https://stevejermy.sub...Neutrality Studies Links:Neutrality Studies Substack: https://pascallottaz.s...Support Neutrality Studies: https://neutralitystud...Neutrality Studies shop: https://neutralitystud...Time Stamps00:00 Steve Jermy and the petition to pause military support05:09 Escalation risks and Europe’s military vulnerability08:38 Political narratives and “cult thinking”14:26 Kaliningrad and the danger of miscalculation20:38 Ignored warnings and failed diplomacy27:24 America, Ukraine and the battlefield32:17 The human cost of a NATO–Russia war43:47 Defensive security and how to support the petition